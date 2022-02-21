Петр Бирюков: 450 праздничных плакатов украсили Москву к 23 февраля

Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами с поздравлениями горожанам ко Дню защитника Отечества. Подробности рассказал журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили 450 праздничных плакатов, - рассказал Петр Бирюков. - Подготовлены тематические видеоролики, которые вечером 22 и 23 февраля будут транслироваться на домах-книжках на Новом Арбате".

Флагштоки с триколором установили у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке. Их установят и у Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд, фасад здания украсит тематическое панно.

Напомним, что вечером 23 февраля архитектурная подсветка на центральных улицах города будет работать в праздничном режиме.