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21.02.2022 15:46
Рубрика: Происшествия

В Калуге членов группировки осудили за кражу денег с банковских карт

Текст: Антон Валагин (Калуга)

Калужский суд вынес приговор преступной группировке, занимавшейся кражей денег с банковских карт доверчивых граждан. В общей сложности мошенники присвоили более двух миллионов рублей, сообщили в СК по региону.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Группа, в которую входили 46-летний мужчина, трое несовершеннолетних, а руководила всем женщина 41 года, публиковала объявления о продаже вещей по выгодным ценам. С покупателями злоумышленники договаривались об онлайн-оплате и узнавали данные их карт. Затем деньги с этих счетов похищались.

- Всего они признаны виновными в 17 преступлениях. 520 тысяч рублей фигуранты вернули потерпевшим еще в ходе расследования. На имущество задержанных на общую сумму более 600 тысяч рублей наложен арест, часть средств изъята наличными, - рассказали в СК.

Суд приговорил руководительницу группы к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Остальные участники получили условные сроки. Приговор обжалован и не вступил в законную силу.

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