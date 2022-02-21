В Калуге членов группировки осудили за кражу денег с банковских карт

Калужский суд вынес приговор преступной группировке, занимавшейся кражей денег с банковских карт доверчивых граждан. В общей сложности мошенники присвоили более двух миллионов рублей, сообщили в СК по региону.

Группа, в которую входили 46-летний мужчина, трое несовершеннолетних, а руководила всем женщина 41 года, публиковала объявления о продаже вещей по выгодным ценам. С покупателями злоумышленники договаривались об онлайн-оплате и узнавали данные их карт. Затем деньги с этих счетов похищались.

- Всего они признаны виновными в 17 преступлениях. 520 тысяч рублей фигуранты вернули потерпевшим еще в ходе расследования. На имущество задержанных на общую сумму более 600 тысяч рублей наложен арест, часть средств изъята наличными, - рассказали в СК.

Суд приговорил руководительницу группы к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Остальные участники получили условные сроки. Приговор обжалован и не вступил в законную силу.