Платоновфест-2022 начнется в апреле спектаклем Льва Додина

МДТ привезет в Воронеж "Братьев Карамазовых", которых не смогли показать на Платоновском фестивале прошлым летом. Тогда спектакль отменили из-за болезни артиста. Теперь запланировано три показа - 28, 29 и 30 апреля.

Постановка Льва Додина вошла в число десяти лучших спектаклей 2020 года по версии Ассоциации театральных критиков и была выдвинута на премию "Золотая Маска"-2022 в семи номинациях. Режиссер готовил ее четыре года, "блуждая по Достоевскому" (и вместе с ним - в потемках человеческой души) вместе с актерами. Они менялись ролями, пытаясь по-разному понять мотивы героев. В спектакле заняты известные артисты - Игорь Иванов, Елизавета Боярская и Игорь Черневич.

"Весной 2021 года основную программу Платоновского фестиваля предваряли гастроли Большого театра. Этот специальный проект стал историческим событием в культурной жизни Воронежа. Мы решили продолжить проводить события-превью. Проекты, предшествующие основной фестивальной программе, - обычная практика европейских фестивалей. Это, с одной стороны, делает более гибкими условия для организации гастролей, а с другой - дает зрителю возможность насладиться предвкушением основной части форума. Высокий уровень событий-превью устанавливает серьезную качественную планку для всей фестивальной афиши", - отметили в дирекции Платоновфеста.

"Братья Карамазовы" будут показаны на большой сцене воронежского театра драмы. Продажа билетов откроется 25 февраля: на сайте platonovfest.com, в фестивальных кассах, а также на площадках оператора kassir.ru.

По решению МДТ и дирекции фестиваля часть мест отдадут воронежским врачам, работающим в "красной зоне".

Даты и программу XII Платоновского фестиваля объявят в начале марта.