Под Липецком на главу района завели дело об афере с жильем

Глава Лебедянского района Липецкой области стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге.

Злоупотребления, в которых заподозрили чиновника, связаны со строительством жилья для обитателей аварийных домов. По данным следствия, в декабре 2020 года в рамках муниципальных программ по переселению из ветхого жилья глава Лебедянского района заключил с подрядчиком госконтракты на приобретение в райцентре 81 квартиры общей стоимостью почти 160 миллионов рублей.

Сдача жилья в эксплуатацию планировалась в октябре 2021 года. Тогда же на основании подписанных главой района актов принятых работ фирме перечислили более 86 миллионов рублей. При этом стоимость реально выполненных работ составляла половину от этой суммы, а их объем в документах был завышен.

- Затем строительство было остановлено, сейчас дома находятся в разной степени готовности, - рассказали в управлении СК по Липецкой области.

Преступление было выявлено следователями совместно с региональными управлениями прокуратуры и ФСБ.