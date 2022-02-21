Подмосковье отправило первые машины с гуманитарной помощью беженцам ДНР

Две первых машины с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса уже вечером в понедельник, 21 февраля, прибудут в Ростовскую область. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, гуманитарный груз состоит в основном из продуктов питания, средств гигиены и запаса питьевой воды, а также мелкой бытовой техники - чайников и микроволновок.

Брынцалов также добавил, что вчера в Ростовскую область, куда прибывает основной поток беженцев из ДНР, вылетели волонтеры "Молодой Гвардии". В их задачи входит, в том числе, и сбор заявок на необходимую гуманитарную помощь.

"Завтра мы отправим еще две фуры, укомплектованные уже теми вещами, о которых просили люди", - подчеркнул Игорь Брынцалов. Подмосковный центр гуманитарной помощи беженцам из Донбасса развернут в Реутове, дополнительные пункты сбора открыты в Люберцах и Балашихе.