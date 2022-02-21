Подростков из Иванова накажут за ложные сигналы о терактах в школах

Сообщения о минировании, из-за которых в январе - феврале 2022 года пришлось эвакуировать несколько школ в Иванове, рассылали местные дети. Их личности установлены, ведется следствие.

Как рассказали в пресс-службе управления МВД по Ивановской области, инициаторами отправки анонимных электронных писем на адрес мэрии были два 13-летних мальчика.

"Тщательная неоднократная проверка объектов, указанных в анонимных сообщениях, показала, что информация о готовящемся террористическом акте носит ложный характер", - добавили в полиции.

По фактам фейковых сигналов об актах терроризма возбуждено три уголовных дела. "Шутников" вычислили сотрудники МВД и УФСБ по Ивановской области. Сейчас с подростками и их родителями работают следователи.