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21.02.2022 02:10
Рубрика: Общество

Синоптик Тишковец рассказал о "перманентной весне" в Москве на этой неделе

На этой неделе в Москве потеплеет до +5 градусов. Такая температура воздуха прогнозируется 24 и 25 февраля, сообщает РИА Новости.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что с 21 по 27 февраля на погоду в центре европейской части России будет влиять североатлантический циклон "Антониа". Из-за него до среды небо в столице будет затянуто тучами. Ночью и утром 22 февраля велика вероятность дождя. В этот день столбики термометров смогут подняться до отметки +5 градусов, что на 7-10 градусов выше климатической нормы. Синоптик назвал текущую метеорологическую ситуацию "перманентной весной". Аномально теплая погода продержится до конца календарной зимы.

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В четверг и пятницу, благодаря антициклону, жителей Москвы "ждут по-мартовски погожие деньки", отметил Тишковец.

А к выходным погода снова испортится.

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