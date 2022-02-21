Станцию будущего МЦД-4 "Ольгино" планируется открыть в июне

Следующая станция МЦД-4 - "Ольгино". В пресс-службе Московской железной дороги сообщают, что эта станция откроется в июне текущего года между платформами Кучино и Железнодорожная. Сначала остановку обустроят по временной схеме - с платформой, мостом и павильонами из быстровозводимых конструкций.

После открытия станции "Ольгино" начнется реконструкция станции "Железнодорожная", где возведут две новые платформы с навесами во всю длину и самый большой на МЦД мост-конкорс общей площадью 5,2 тыс. кв. метров, оборудованный 15 эскалаторами и семью лифтами для маломобильных граждан. Еще две платформы реконструируют.

Напомним, запустить МЦД-4 "Киевско-Горьковский" планируется в 2023 году. На нем разместятся 37 остановочных пунктов. Особенность этого диаметра состоит в том, что он свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Еще с 17 станций МЦД-4 можно будет пересесть на метро. В текущем году, как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, планируется завершить строительство платформы Минская и реконструкцию пяти станций: "Толстопальцево", "Мещерская", "Переделкино", "Лесной городок" и "Очаково".