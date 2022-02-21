Суд прекратил дело бывшего зампреда правления ВЭБ за истечением срока давности

Мещанский суд Москвы в понедельник объявил о прекращении производства по уголовному делу бывшего заместителя председателя правления Внешэкономбанка Анатолия Балло и бизнесмена из Хабаровского края Александра Лепихова.

Это было одно из самых громких дел с обвинением в хищении миллиардов рублей. Балло и Лепихова обвиняли в классической банковской афере. По версии следствия, Балло поспособствовал выделению банком кредитов на развитие и спасение от банкротства предприятия ООО "СП "Аркаим", возглавляемого Лепиховым в Хабаровском крае.

Обоих мужчин арестовали летом прошлого года. Свою вину они не признавали, а теперь сроки давности вышли. Решение суда о прекращении дела еще не вступило в силу.