Улучшить столичную экологию может запуск единого скоростного диаметра

Столичные власти обещают улучшение экологической ситуации в Москве после запуска единого скоростного диаметра. Об этом сообщает "Интерфакс" с ссылкой на пресс-службу столичного градостроительного комплекса.

На очищение воздуха повлияет совокупность факторов, среди которых - сокращение перепробега автотранспорта, уменьшение количества автомобильных заторов и другие. Как сообщает заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, с вводом единого скоростного диаметра планируется, что содержание диоксида азота в воздухе может снизиться на 15%, а оксида углерода - на 20%.

Отметим, что ранее столичные власти не раз заявляли об улучшении экологической ситуации за последние 10 лет. Так, концентрация ряда вредных веществ снизилась более чем в два раза. По словам специалистов, это связано с развитием новой транспортной политики города: переходом на экологически чистые виды транспорта, повышение качества топлива, развитие системы общественного транспорта и другое.

Напомним, ранее столичные власти объявили о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под возможным названием "Московский скоростной диаметр".