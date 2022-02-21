Вильфанд рассказал, когда погода в Москве станет комфортной

Мрачная и "скучная" погода ожидается в начале этой недели в Москве. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, также прогнозируются мокрый снег и дождь. Температурный фон останется высоким: днем - от двух до пяти градусов тепла. "Вот такая однородная и скучная погода", - констатировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Осадки прекратятся к четвергу, ветер стихнет, атмосферное давление повысится. "Погода станет комфортнее", - добавил метеоролог.

Но ночи станут холоднее - в темное время суток -4…-5 градусов. "Уже будет напоминание о том, что сейчас все-таки зима", - цитирует Вильфанда ТАСС.