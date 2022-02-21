Владимир Ресин: Я благодарен всем, с кем 60 лет строю Москву

Среди российских деятелей, которым президент страны в начале февраля вручал государственные награды в Екатерининском зале Кремля, был и Владимир Ресин. Его труд депутата Госдумы РФ и человека, который строит Москву уже шесть десятилетий, был отмечен орденом "За заслуги перед Отечеством" 1 степени. Так Ресин стал полным кавалером этого ордена. И, конечно же, на "Деловом завтраке", недавно прошедшем в "Российской газете", журналисты не могли не поздравить Владимира Иосифовича с таким событием.

Москва с храмами становится теплее

Владимир Иосифович! Еще раз искренне поздравляем вас с высокой наградой. Как вам в роли полного кавалера?

Владимир Ресин: Для меня это звание большая честь. Конечно, я благодарен президенту за такую оценку моей работы в Москве на разных должностях - от начальника участка до главы стройкомплекса Москвы, первого заместителя мэра столицы и теперь - в роли депутата Государственной Думы. Но хочу сразу сказать, что в этом не только моя заслуга. Прежде всего тех, кто рядом со мной строил и продолжает строить Москву. А также тех, кого, к сожалению, уже нет.

Вы построили в столице целые спальные районы и Третье транспортное кольцо, реконструировали Большой театр и МКАД, на месте промзоны возвели Москву-Сити и восстановили разрушенный храм Христа Спасителя. Почему же именно строительством храмов продолжаете заниматься и сейчас, когда уже больше десяти лет работаете в парламенте страны?

Владимир Ресин: Понимаете, развитию Москвы всегда уделялось большое внимание, в том числе и в советское время - начиная от Сталина и кончая Гришиным и Промысловым. Строили все, что предусматривалось генеральным планом, - жилье, школы, детские сады, поликлиники... Худо-бедно прокладывали новые дороги. Не строили только храмы. В центре города их сохранилось, к счастью, достаточно. А вот в спальных районах в глаза бросались сплошные белые пятна. В районах Ясенево, Теплый Стан, Бибирево, Жулебино, Марьино под миллион жителей. И пустота, не то что церкви, часовни нет. Это было неправильно, ведь хотя Москва многонациональный и многоконфессиональный город, но православных в ней большинство. Вот мы и пришли к тому, что нужно создавать все заново - строительную, архитектурную, нормативную, проектную базы для строительства храмов. Начало этому положили еще тогда, когда Москва была в старых границах. Сейчас 283 храма в работе, 109 уже построены. 93 храмовых комплекса освящены и там идет служба. Еще 11 в ближайшее время ожидают ввода. Плюс действует 131 временный храм. Наконец-то Москва пришла к тому, что теперь в ней храм имеется на каждые 30-40 тысяч жителей. Один иностранец недавно мне сказал: с появлением этих храмов изменился облик всей Москвы. Я согласен с ним: в новых районах словно теплее стало.

Вы по-прежнему каждую субботу в объезды по стройкам ездите?

Владимир Ресин: Врачи из-за коронавируса это запрещают. Но приезжаю по субботам в свой кабинет на Никитском переулке и обсуждаю по зуму, в удаленном доступе, с протоиереями и дьяконами, где на какой стройке возникли трудности. И знаете, к какому выводу пришел? В таком формате удается даже лучше вникнуть в дело, чем в ходе любой поездки, так как в деталях видна вся картина происходящего на объекте. Главная проблема не как построить храм, а где найти деньги.

И где же вы их находите?

Владимир Ресин: Жертвуют разные благотворительные фонды, бизнесмены, но главная поддержка идет от простых прихожан. Каждая записочка, поданная в храме, каждая купленная свечка - это огромная поддержка церкви. За прошлый год, например, в итоге собрали 3,5 миллиарда рублей. Посмотрите, например, на памятные доски на храме Христа Спасителя. На них же имена тысяч людей, на деньги которых мы восстановили эту святыню. Причем не только россиян и не только православных. Такое отношение к восстановлению храмов очень важно - ведь у нас в России и сейчас еще около 7 тысяч разрушенных церквей или находящихся в аварийном состоянии. А то и в руинах. Их нужно реставрировать или хотя бы консервировать, чтобы не потерять. Благотворительный фонд поддержки возрождения русской православной архитектуры "Иннотех ХХI" оцифровал в 2021 году около 100 храмов, но еще тысячи этого ждут.

Наконец-то Москва пришла к тому, что теперь в ней храм - на каждые 30-40 тысяч жителей. С появлением этих храмов изменился облик всей Москвы

Отдельная квартира уже не мечта

Прошлый год, несмотря на пандемию коронавируса, в жилищном строительстве стал рекордным - вместо 80 миллионов квадратных метров в 2020 году построено 92,6 миллиона квадратных метров жилья. Это произошло благодаря льготной ипотеке?

Владимир Ресин: Ипотека, конечно же, сыграла свою роль. Но секрет успеха команды стройкомплекса страны, которую возглавил Марат Хуснуллин, до этого сменивший меня на посту заммэра Москвы, состоит в том, что жильем она занимается комплексно. Развивает промышленность стройматериалов и улучшает технологии домостроительства, делает ставку на более рациональные проекты, расширяет категории строящегося жилья. Но главное, делает все для того, чтобы жилье было доступным для россиян. Чтобы те, кто хочет приобрести его в собственность, могли купить квартиру. Или как в Европе и Америке, имели возможность арендовать ее по доступной цене. Начало снова развиваться и кооперативное жилье, как когда-то, когда люди в накопительной форме вносили деньги и строили себе квартиры. Почему бы и нет? Методов много. Я жильем занимаюсь с 60-х годов, еще с тех пор, когда Хрущев поставил задачу обеспечить отдельной квартирой каждого гражданина страны. Для этого уже многое сделано, но именно сейчас, на мой взгляд, появилась возможность достичь этой цели, если будем строить по 120 миллионов квадратных метров в год, как ставит задачу Владимир Владимирович Путин.

Москва в 2021 году тоже поставила рекорд - построила 7,4 миллиона квадратных метров жилья...

Владимир Ресин: Для мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина и его боевого зама Андрея Юрьевича Бочкарева, думаю, это не предел. Уверен, что они выйдут и на 9, и на 10 миллионов "квадратов" в год. Но самая главная их заслуга состоит в том, что все последние десять лет они строят не только жилые дома, а ведут комплексную застройку города. Причем возводят рядом с домами не только садики, школы и поликлиники, но хорошие дороги, создают рабочие места для новоселов. Жилье, которое всем обеспечено, очень важно для москвичей.

Но столицу часто критикуют за такие масштабы жилищного строительства. Говорят, Москва не резиновая, зачем искусственно увеличивать ее население? Тем более, что квартиры часто покупают не москвичи, а жители других городов, чтобы лишь бы выгодно вложить деньги.

Владимир Ресин: Так говорят те, кто равняется на города Европы. Но в них в основном уже все сделано для нормальной комфортной жизни, того же жилья приходится по 70 "квадратов" на человека, а в Москве пока лишь по 20 квадратных метров на жителя. Так что работы хватит не только нам с вами, но еще и нашим внукам. Особенно после того, как в 2012 году площадь столицы увеличилась в два с половиной раза.

Ничего плохого не вижу и в том, что квартиры в Москве покупают не только горожане, а, например, северяне-нефтяники - они пока работают там, в отдаленных районах, поэтому у них в окнах свет не горит. Москва не только для москвичей, это столица нашей родины и жить в ней имеют право все россияне.

А что вы скажете по поводу программы реновации в столице? Реальна она по срокам? Вам на снос 1700 домов первого периода панельного домостроения потребовалось десять лет. Сейчас же за пятнадцать лет нужно снести более 5 тысяч домов и расселить в новые квартиры порядка миллиона москвичей.

Владимир Ресин: Ни на минуту не сомневаюсь, что программа будет реализована и решит в социальном плане очень много проблем за счет комплексного развития города. Все ее нюансы прописаны в специально принятом законе, реновацию поддержал президент, ею ежедневно занимается мэр Москвы Сергей Собянин. 70 тысяч москвичей за счет реновации уже получили новое жилье. Прекрасные квартиры в прекрасных домах. Я говорю с уверенностью об этом, так как принимал самое активное участие в создании и программы, и закона о реновации и продолжаю до сих пор контролировать это дело как председатель экспертного совета при Комитете Госдумы по строительству и ЖКХ.

Владимир Ресин, в 80-е годы один из руководителей Главмосинжстроя: Впереди - новый проект и новая стройка. Фото: Из личного архива Владимира Ресина

У нас с Юрием Михайловичем Лужковым, когда мы строили на месте "хрущоб" новые дома, была совершенно иная ситуация. Заняться их сносом мы были вынуждены. В начале 90-х годов прекратилось бюджетное финансирование строительства жилья. Московские домостроительные комбинаты были на грани остановки. 40 тысяч их работников могли оказаться на улице без зарплаты. Над правительством Москвы висели все программы - предоставления жилья очередникам, инвалидам, ветеранам войны... Денег на их выполнение у города не было, была только земля. Так у нас возникла мысль: построить на месте старых, ветхих пятиэтажек новые высотки. Дать в них бесплатно квартиры жителям, а часть квартир продать, чтобы строить дальше и обеспечивать москвичей жильем, в том числе и по социальным программам. Так родилась эта тема - без денег, без законов, можно сказать, по понятиям. И она себя оправдала, ни одного судебного иска не было подано. 365 тысяч москвичей получили тогда новые квартиры и живут в них по сей день. Город вкладывал средства только в развитие инженерии.

В России по примеру Москвы занялись реновацией?

Владимир Ресин: В декабре 2020 г. президент РФ подписал новый Федеральный закон N 494-ФЗ о комплексном развитии территорий (КРТ). В народе его прозвали "всероссийской реновацией". Этот закон предлагает распространить опыт московской программы реновации на всю страну при расселении ветхого и аварийного жилья. Помимо ветхого и аварийного жилья, в программу могут включать и неаварийные дома в случае износа крыши или фундамента и в случае если капитальный ремонт дома слишком дорог и нецелесообразен. Многие регионы готовы начать у себя реновацию, ряд регионов уже приступили к этому. И в первых рядах - Московская, Нижегородская, Тюменская области и Хабаровский край.

С проблемой обманутых дольщиков вы столкнулись, еще работая заместителем мэра Москвы. Но тысячи людей она волнует и сегодня. Но готовы закрыть ее раз и навсегда уже в этом году только Котельники в Подмосковье, как недавно рассказала "Российская газета". Когда же людей, вкладывающих деньги в строительство жилья, перестанут обманывать по всей стране?

Владимир Ресин: Хороший вопрос. Но я не Политбюро, чтобы обещать, что в каком году будет. Могу только сказать о цели: поставлена задача решить эту проблему в России в 2023-2024 годах, а в Москве - 2023-м. После того как вмешался президент, а Госдума приняла несколько законов, ситуация заметно изменилась к лучшему. Например, все дома СУ-155 сданы и с обманутыми дольщиками рассчитались.

Смысла строить небоскребы из дерева в крупных городах средней России не вижу, так как есть проверенные материалы. Дешевле такое строительство не будет

Есть еще одна острая проблема, связанная с жильем, - апартаменты. К ней тоже уже не раз подступались. Осенью Совет Федерации даже представил свой проект закона, в котором предлагается приравнять их к жилью. Но пока закон не принят, а апартаменты уже подорожали на 23 процента. Владельцы же квартир в них как жили в правовом вакууме, так и живут. Не могут ни зарегистрироваться в купленном жилье, ни ребенка в садик или школу отправить...

Владимир Ресин: И эта проблема на грани решения. Родом она тоже из 90-х годов, когда старались построить что-нибудь подешевле. Апартаменты потому и стоили не так дорого, что их застройщики не обязаны заниматься строительством ни школ, ни детсадов по соседству. Могли, например, просто сунуть дом фактически в промзоне. Но в Москве сейчас рядом с апартаментами все равно уже выросли настоящие жилые дома и появилась необходимая социальная инфраструктура. Поэтому здесь решить вопрос легче, как и в Санкт-Петербурге. В других городах, где с экономикой и развитием хуже, - сложнее. Но нельзя же принимать отдельный закон для каждого региона! Давайте чуть подождем. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ работает над этим вопросом. И я думаю, что скоро придет к какому-то общему с правительством страны и экспертами отрасли мнению.

Одним из первых в Новой Москве появился храм Воскресения Христова в Воскресенском. Фото: Фото предосталвено пресс-службой депутата Госдумы В.И. Ресина

Как вы относитесь к идее строительства деревянных многоэтажек, которая также активно обсуждается?

Владимир Ресин: Почему бы и нет? В деревянном доме жить приятнее, дышится хорошо. Особенно это перспективно для Сибири и Дальнего Востока, где дерево - один из основных материалов для строительства. Для таких районов согласен: будущее за деревянным жильем, в основном индивидуальным. Или, по крайней мере, не выше четырех-пяти этажей. Я, конечно же, могу ошибаться, но смысла строить небоскребы из дерева не вижу, так как есть проверенные материалы.

Как не вижу необходимости заниматься деревянным строительством в Москве и других крупных городах средней полосы России, где лесов на вырубку нет. Дешевле здесь такое строительство не будет.

Индекс счастья по Ресину

Москва за последнее десятилетие построила 100 станций метро! Вы видели их? Нравятся?

Владимир Ресин: Очень нравятся! Невозможно не восхищаться тем, как развивается московское метро. Каждый год вводится в строй по 10-12 новых станций. Кто бы мог подумать, что метро может уйти к Троицку - за 40 километров от Москвы. А сколько еще новых дорог построено, электробусы ходят по городу... Мы с Юрием Михайловичем мечтать об этом не могли. Радовались, когда построили легкое метро в Южном Бутове. Но тогда у Москвы был совсем другой бюджет.

Какой?

Владимир Ресин: Когда я в 2010 году сдавал дела Сергею Семеновичу, гордился тем, что бюджет столицы достиг почти триллиона рублей. А сейчас Москва во главе с мэром подняла его до 3,5 триллиона рублей!

Владимир Иосифович! В последнее время появилась модная тема: москвичам то и дело предлагают разные составляющие для того, чтобы посчитать свой индекс счастья. Вы счастливый человек?

Владимир Ресин: Я подхожу к этому понятию философски. Счастье - это сделать то, что еще не сделал, что только предстоит сделать. Ну, как у Высоцкого: лучше гор могут быть только горы. Судьбе же благодарен за то, что в течение всей жизни рядом были замечательные люди, которые заметили меня, вырастили, поддерживали в трудные времена. Всем им я очень благодарен. Московской партийной организации... Борису Николаевичу Ельцину, Юрию Михайловичу Лужкову, Сергею Семеновичу Собянину, cвятейшему Патриарху Кириллу и православной церкви, одним из прихожан которой я сравнительно недавно стал... И это тоже счастье. Ну и жене своей Марте, конечно, очень благодарен за то, что она как-то меня терпит вот уже больше шести десятков лет.

Поздравляем!

Владимиру Ресину сегодня исполняется 86 лет. Журналисты "Российской газеты" сердечно поздравляют его с днем рождения. Так держать, Владимир Иосифович!