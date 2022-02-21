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21.02.2022 16:30
Рубрика: Общество

Восемь КТ-центров и ряд стационаров возвращаются к плановой работе в Москве

Текст: Любовь Проценко

Восемь столичных КТ-центров и ряд стационаров возвращаются к плановой работе. Об этом сообщила руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве заммэра столицы Анастасия Ракова. Она рассказала:

Фото: iStock
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"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице постепенно стабилизируется, количество заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений конца января - начала февраля. При этом число госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю уменьшилось на 30%. Мы также отмечаем снижение заболеваемости среди детей и подростков. Это позволяет нам вернуть к плановой работе часть стационаров, временно перепрофилированных на оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Среди них больница № 15 имени О.М. Филатова и детская больница имени Г.Н. Сперанского. При этом впервые приступит к оказанию плановой специализированной помощи перинатальный центр больницы имени Л.А. Ворохобова, который после открытия сразу же начал прием пациентов с ковид. В общей сложности мы возвращаем к плановой работе более двух тысяч коек. На сегодняшний день в городе развернуто около 14 тысяч коек для пациентов с COVID-19. Доля свободного коечного фонда составляет около 45%, в том числе за счет работающих на прием пациентов с COVID-19 резервных госпиталей".

Медицинская помощь в стационарах будет доступна по всем профилям, среди которых хирургия, травматология, кардиология, терапия, неврология, ортопедия, сосудистая хирургия, эндокринология, урология, гинекология и другие.

"Продолжаем возвращать к стандартному режиму работы и другие медицинские учреждения. В ближайшее время еще восемь КТ-центров, организованных для диагностики пациентов с COVID-19, возобновят прием плановых пациентов после того, как в них будет проведена тщательная дезинфекция помещений и оборудования", - рассказала Анастасия Ракова.

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