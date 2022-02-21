Задержки поездов на Казанском направлении связаны с поломкой состава

Движение на Казанском направлении МЖД восстановлено. Неисправный электропоезд убран вспомогательным составом. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Напомним, что в понедельник, в 7:15 на перегоне Люберцы - Перово-1 по техническим причинам был остановлен пригородный состав №6511 Ипподром - Москва. В результате незапланированной остановки в пути задерживаются электропоезда. Время задержки в пути составляет около часа.

Как сообщили в МЖД, принимаются все меры, чтобы сократить опоздание поездов.