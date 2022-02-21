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21.02.2022 09:32

Более 100 работ представили журналисты Дальнего Востока на конкурс СМИ

Дальневосточные журналисты подали более 100 работ на конкурс региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее". Сотой работой стал материал главного редактора ИА "АСН24.РУ - Амурская служба новостей" Галины Михайловой "Опыт использования планшетов при переписи оценили положительно".
Фото: ПАО "Ростелеком" Фото: ПАО "Ростелеком"
Фото: ПАО "Ростелеком"

"Эта небольшая заметка о дальнейшей судьбе планшетов, использованных при переписи, родилась после большого репортажа о работе переписчика в приюте для бездомных. Я помню, как проходила перепись 10 лет назад, как переписчик с большой сумкой и охапкой переписных листов ручкой заполнял все бумаги. Это было долго и утомительно. Сейчас другое дело. Меня восхитила та скорость, с которой переписчик заносил все данные о человеке в свой планшет. Это невероятно удобно, конечно, и, как я полагаю, снижает вероятность ошибок при переносе данных и слиянии баз, как это, возможно, бывало прежде. Я несколько лет участвую в конкурсе "Вместе в цифровое будущее", мне всегда интересно знакомиться с работами коллег из других регионов", - рассказала Галина.

Больше всего материалов от дальневосточников поступило из Хабаровского края, на втором месте - Амурская область, замыкает тройку лидеров Приморье.

Конкурс продолжается, и к участию приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в своих публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях и трендах, инновационных площадках в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

На конкурс принимаются материалы и сюжеты, опубликованные с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года включительно, в номинациях:

- печатная пресса;

- телевидение;

- радио и подкасты;

- интернет-СМИ;

- социальные медиа.

Участники из всех категорий СМИ и социальных медиа также могут подать работы в две специальные номинации: "Умный город для жизни" от Schneider Electric и "Цифровой стиль жизни" от "Ростелекома".

Партнерами проекта стали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО "Шнейдер Электрик"(юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группа "Интерфакс".

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Итоги регионального этапа будут подведены в мае, федерального - в июне 2022 года.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт: www.smi.rt.ru

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "Ростелеком"

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