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21.02.2022 11:06

Мобильный интернет МегаФона пришел в восемь поселков Хабаровского края

Во всех этих населенных пунктах МегаФон стал единственным оператором, оказывающим услуги сотовой связи. Еще около двух тысяч жителей края получили доступ к важным жизненным, образовательным и развлекательным интернет-сервисам.

Новые базовые станции запущены неподалеку от поселков Лесной Амурского района и Озерпах Николаевского района, а также рядом с селами Усть-Ургал Верхнебуреинского района, Кукелево Вяземского района, Петровичи района имени Лазо и Черный мыс Комсомольского района. При проектировании и возведении здесь объектов связи был разработан и применен ряд специальных конструктивных решений, которые позволили значительно сократить затраты на строительство и ускорить процесс монтажа. Использование таких решений позволит провести связь и в другие малочисленные населенные пункты края.

В двух поселках района имени Лазо и Николаевского района действующее оборудование стандарта 2G было модернизировано для поддержки связи в сетях четвертого поколения. Доступ к услугам связи в удаленных селах и поселках имеет особенную социальную значимость для безопасности людей: прежде всего, это возможность оперативно запросить помощь спасателей или медиков при возникновении чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий.

По проекту, реализуемому совместно с правительством Хабаровского края, мобильный интернет стал доступен также сотрудникам рыбодобывающих и лесозаготовительных организаций, которые работают вблизи поселков.

"В условиях, когда все больше государственных услуг оказывается в электронном формате, важно, чтобы доступ к мобильному интернету имело максимальное число жителей края, независимо от места их проживания, - отмечает министр цифрового развития и связи Хабаровского края Алексей Гусев. - Сегодня доступом в интернет в нашем регионе обеспечены 304 населенных пункта. Вместе с МегаФоном и другими операторами связи мы ведем системную работу над тем, чтобы белых пятен на карте покрытия сети мобильной связи в нашем регионе становилось все меньше".

"С 2020 года при развитии сети мы фокусировались на тех поселениях, где до этого не было LTE, - комментирует директор Хабаровского отделения МегаФона Денис Трофимчук. - И мы продолжаем работу в этом направлении, несмотря на то, что строительство телеком-инфраструктуры на таких территориях требует серьезных затрат и зачастую сопряжено со значительными трудностями - большие расстояния, сложная логистика. Но, наблюдая стремительный рост передачи данных в этих селах с момента запуска, мы убеждаемся в важности и необходимости такой работы".

Справка

Доступ к мобильной связи МегаФона уже имеют 98 процентов жителей Хабаровского края. 92 процента населения региона проживает в зоне покрытия сети LTE МегаФона.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "Мегафон"

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