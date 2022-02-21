На Дальний Восток по концессиям привлекут до 500 миллиардов рублей инвестиций

С помощью механизма "Дальневосточная концессия" в развитие инфраструктуры в регионе до 2024 года планируется привлечь до 500 миллиардов рублей инвестиций. По запросам граждан правительство сделает акцент на развитии медицины, образования, качестве дорог и создании новых рабочих мест, заявил полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.

Кабинет министров уделяет большое внимание будущему Дальневосточного федерального округа, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. "Направлены значительные усилия на формирование комфортных условий для жизни и выгодных для ведения бизнеса, - отметил он. - Разработан ряд преференциальных режимов для компаний, механизмов для привлечения частных финансовых ресурсов в регионы округа".

К ним относится запущенная в прошлом году программа "Дальневосточная концессия". В такой форме государственно-частного партнерства планируется создавать новые объекты социальной инфраструктуры, строить жилые кварталы, проводить коммунальные сети, дороги, заметил глава кабмина. Частные инвесторы будут строить инфраструктуру, а государство в течение 10-15 лет возвращает ему инвестиции. "Всего в работе по "Дальневосточной концессии" проекты по созданию 40 объектов инфраструктуры более чем на 270 миллиардов рублей частных инвестиций", - заявил Юрий Трутнев. Из них 33 объекта на 108 миллиардов рублей - это социальная инфраструктура. Остальные относятся к инфраструктуре для инвестиционных проектов, в том числе автодорога для Баимского горно-обогатительного комбината, аэропорт в Новой Чаре для Удоканского месторождения.

Чтобы сделать нормальной жизнь на Дальнем Востоке и связать округ с остальной территорией страны, правительство реализует сразу три программы по субсидированию авиаперевозок. Первая действует только для жителей региона и обеспечивает доступные перелеты в Москву и Санкт-Петербург. Один человек может приобрести льготные билеты туда и обратно два раза в течение года. "В прошлом году на программу было выделено 5,5 миллиарда рублей, более 500 тысяч человек купили билеты по цене не выше 10 200 рублей в одну сторону", - рассказал Юрий Трутнев. На этот год финансирование предполагается в объеме 6,5 миллиарда рублей, будет перевезено более 600 тысяч пассажиров.

По второй программе билеты по сниженным ценам могут приобрести льготные категории граждан: молодежь, многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды. Это касается не только жителей Дальнего Востока, но и тех, кто там не проживает, но хочет посетить регион. На субсидирование в прошлом году правительство направило 4,4 миллиарда рублей, перевезено более 450 тысяч пассажиров. "В то же время желающих воспользоваться программой оказалось значительно больше", - подчеркнул Трутнев. Поэтому теперь введен механизм автоматического субсидирования. Даже если средства на субсидирование перелетов закончатся, люди смогут билеты приобрести по льготной цене, а потом авиакомпаниям возместят средства из федерального бюджета.

Третья программа направлена на доступное авиасообщение внутри Дальневосточного федерального округа. Расходы на нее в прошлом году составили 1,2 миллиарда рублей. В 2022 году сумма возросла до 5,9 миллиарда, единая дальневосточная авиакомпания планирует перевезти 250 тысяч пассажиров. "В целом на все три программы в 2021 году было выделено 11,1 миллиарда рублей. В 2022 году эта сумма также возросла в 1,5 раза и составляет 16,6 миллиарда рублей, что позволит большее количество людей перевезти по льготным тарифам", - заключил Юрий Трутнев.

Правительство реализует три программы субсидирования авиаперевозок

На совещании премьер-министр сообщил о запуске дополнительных инструментов, которые точечно нацелены на проекты по созданию критически важных комплектующих для ключевых отраслей, прежде всего для нефтегазового, энергетического и тяжелого машиностроения, также для станкоинструментальной, медицинской, химической и фармацевтической промышленностей. "С помощью специальных грантов начнем стимулировать разработку конструкторской документации, всего того, что необходимо для организации собственного серийного производства материалов, изделий, запасных частей и инструментов, которые пока еще приобретаются за рубежом", - рассказал Михаил Мишустин. В течение трех лет на эти цели направят не менее 3,6 миллиарда рублей. Распределение грантов будет проходить на площадке Агентства по технологическому развитию. Чтобы работа по импортозамещению шла эффективно, необходима соответствующая инфраструктура, поэтому правительство предоставит средства для модернизации и расширения центров инжиниринговых разработок, созданных на базе высших учебных заведений и научных организаций.