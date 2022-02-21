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21.02.2022 16:36
Рубрика: Власть

На Дальний Восток по концессиям привлекут до 500 млрд рублей инвестиций

Текст: Владимир Кузьмин

С помощью механизма "Дальневосточной концессии" в развитие инфраструктуры в регионе до 2024 года планируется привлечь до 500 миллиардов рублей инвестиций. По запросам граждан правительство сделает акцент на развитии медицины, образования, качестве дорог и создании новых рабочих мест, заявил вице-премьер Юрий Трутнев.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Кабинет министров уделяет большое внимание будущему Дальневосточного федерального округа, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями: "Направлены значительные усилия на формирование комфортных условий для жизни и выгодных для ведения бизнеса. Разработан ряд преференциальных режимов для компаний, механизмов для привлечения частных финансовых ресурсов в регионы округа".

К ним относится запущенная в прошлом году программа "Дальневосточная концессия". В такой форме государственно-частного партнерства планируется создавать новые объекты социальной инфраструктуры, строить жилые кварталы, проводить коммунальные сети, дороги, заметил глава кабмина. Частные инвесторы будут строить инфраструктуру, а государство в течение 10-15 лет возвращает ему инвестиции.

"Всего в работе по "Дальневосточной концессии" проекты по созданию 40 объектов инфраструктуры более чем на 270 миллиардов рублей частных инвестиций", - заявил Трутнев. Из них 33 объекта на 108 миллиардов рублей - это социальная инфраструктура. Остальные относятся к инфраструктуре для инвестиционных проектов, в том числе автодорога для Баимского горно-обогатительного комбината, аэропорт в Новой Чаре для Удоканского месторождения.

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