На Камчатке увеличили число коек для пациентов с COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжается на Камчатке. В краевой больнице имени А.С. Лукашевского подготовили дополнительные места для пациентов с этим диагнозом.

- Сейчас преобладают штаммы "омикрон" и "дельта", в связи с чем количество госпитализированных остается на высоком уровне. Поэтому было принято решение развернуть дополнительно 40 коек, - рассказали региональном министерстве здравоохранения.

Всего в крае сейчас 626 коек для пациентов с COVID-19. В Минздраве также отметили, что на Камчатке достаточный запас медикаментов для лечения таких больных.