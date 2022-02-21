На Камчатку обрушится циклон с ураганным ветром

На Камчатский полуостров надвигается тихоокеанский циклон. По прогнозам синоптиков, он принесет с собой снег и ураганный ветер.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, под ударом стихии окажутся южные районы края. В ночь на 22 февраля в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, а также в Усть-Большерецком и Елизовском районах ожидается сильный ветер порывами до 25-30 метров в секунду, местами метель. На побережье скорость ветра будет достигать ураганных значений - 45 м/с. Непогода будет бушевать до утра вторника.

Спасательное ведомство переведено в режим повышенной готовности. Местным жителям рекомендовано отказаться от поездок за пределы населенных пунктов, при передвижении по дорогам автолюбителей просят соблюдать скоростной режим. Туристам и охотникам также стоит воздержаться от выхода на маршруты, особенно в отдаленные районы.