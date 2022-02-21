На льду озера в Бурятии нашли тела трех рыбаков

Следователи выясняют обстоятельства гибели трех рыбаков в Прибайкальском районе Бурятии. Их тела нашли в палатке на льду озера Котокель неподалеку от одноименного поселка, сообщила пресс-служба регионального управления следкома.

По версии следствия, 19 февраля трое жителей Улан-Удэ приехали на озеро, чтобы порыбачить. Они разбили на льду палатку, разместились в ней и зажгли газовую горелку. Ночью рядом расположилась еще одна группа рыбаков. Утром их насторожило, что у соседской стоянки нет следов, а машина припорошена снегом. К полудню они решили заглянуть в палатку и нашли тела мужчин. Также они обратили внимание на то, что внутри ощущался стойкий запах газа.

Прибывшие на место правоохранители телесных повреждений у погибших не обнаружили. В ходе осмотра палатки была изъята пластиковая бутылка со спиртом.

"Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские исследования. Также в настоящее время по данному факту проводятся другие необходимые проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия", - отмечается в сообщении СУ СК.