На льду озера в Бурятии нашли тела трех рыбаков

Новости

Морпехи КФл отработали беглый огонь по условному противнику 04:05
У поселка в Хабаровском крае нашли мертвого амурского тигра 04:01
В Роспотребнадзоре рассказали, как часто коронавирус приводит к инсультам и инфарктам 04:00
Представитель РФ в ООН Полянский: Запад игнорирует обстрелы в Донбассе 03:20
Французский депутат Барделла назвал справедливыми требования РФ к НАТО 02:48
Синоптик Тишковец рассказал о "перманентной весне" в Москве на этой неделе 02:10
Трое мирных жителей ЛНР пострадали в результате обстрелов ВСУ 01:36
Роспотребнадзор: иммунитет после COVID-19 не защищает от повторного заболевания 01:00
Телеканал RT запустил проект для помощи беженцам из ДНР и ЛНР 00:50
В МИД возникли вопросы к США после сообщений о возможных терактах в РФ 00:18
В ОБСЕ признали использование тяжелого вооружения в Донбассе 20.02.2022
Захарова оценила сообщение CBS про приказ о "вторжении" на Украину 20.02.2022
Глава МИД Украины не справился с камерой во время эфира 20.02.2022
Американские военные в Польше устроили учения около украинской границы 20.02.2022
Джастин Бибер заразился коронавирусом 20.02.2022
ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Донбассе 20.02.2022
Девять младенцев из Донбасса прибыли в город Волжский 20.02.2022
Посол Италии в Австралии погибла во время отдыха на родине 20.02.2022
Беженцы из Донбасса поездами направлены в Курск, Волгоград и Воронеж 20.02.2022
Посол РФ в США Антонов: Есть шанс договориться о безопасности в Европе 20.02.2022
Около 5000 военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 20.02.2022
Посол Антонов: США должны побудить Киев выполнять Минские соглашения 20.02.2022
В Петербурге совершено нападение на композитора Александра Колкера 20.02.2022
Депутат Госдумы Водолацкий: Украине никогда не разрешат ядерное оружие 20.02.2022
Ученые сказали, сколько кофе нужно выпивать, чтобы жить дольше 20.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
21.02.2022 03:14
Рубрика: Происшествия

На льду озера в Бурятии нашли тела трех рыбаков

Текст: Ольга Коваль

Следователи выясняют обстоятельства гибели трех рыбаков в Прибайкальском районе Бурятии. Их тела нашли в палатке на льду озера Котокель неподалеку от одноименного поселка, сообщила пресс-служба регионального управления следкома.

По версии следствия, 19 февраля трое жителей Улан-Удэ приехали на озеро, чтобы порыбачить. Они разбили на льду палатку, разместились в ней и зажгли газовую горелку. Ночью рядом расположилась еще одна группа рыбаков. Утром их насторожило, что у соседской стоянки нет следов, а машина припорошена снегом. К полудню они решили заглянуть в палатку и нашли тела мужчин. Также они обратили внимание на то, что внутри ощущался стойкий запах газа.

Прибывшие на место правоохранители телесных повреждений у погибших не обнаружили. В ходе осмотра палатки была изъята пластиковая бутылка со спиртом.

"Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские исследования. Также в настоящее время по данному факту проводятся другие необходимые проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия", - отмечается в сообщении СУ СК.

Под Тверью четыре человека погибли при пожаре в частном доме
В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия

Главное сегодня

Оформить QR-код можно по антителам
В МИД возникли вопросы к США после сообщений о возможных терактах в РФ
Путин и Макрон выступили за активизацию дипломатических усилий по Донбассу
Американские военные в Польше устроили учения около украинской границы
В ОБСЕ признали использование тяжелого вооружения в Донбассе
Личный опыт: Как бабушку пытались обмануть мошенники и что из этого вышло
СК возбудил дело по факту обнаружения на Донбассе останков 295 гражданских лиц