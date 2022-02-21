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21.02.2022 04:28
Рубрика: Общество

На Сахалине из-за циклона закрыли дороги и отменили уроки в школах

Текст: Дина Непомнящая

Сахалинская область в выходные оказалась под влиянием мощного циклона. Из-за ухудшения погоды на юге Сахалина закрыли движение по автомобильным дорогам. В связи с ограниченной видимостью для предотвращения ДТП движение временно запрещено на участке с 0 по 18 километры автодороги местного значения "Южно-Сахалинск - Охотское" - от планировочного района Лиственничное до села Охотск. Исключение сделано только для высокопроходимой техники, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в администрации Южно-Сахалинска, движение автопранспорта ограничено также на участках Троицкое - Новотроицкое, протяженностью пять километров и Огоньки - Невельск. Есть перебои с работой общественного транспорта в областной столице.

"Метель продолжается, возможно, будем закрывать часть маршрутов. Поэтому призываем работодателей максимально отпустить людей на удаленку", - заявили в мэрии.

Накануне на сайте администрации появилось объявление об отмене уроков в школах. В понедельник ученики занимаются дистанционно. Детские сады работают в штатном режиме.

Циклон принесет на Сахалин и Курилы снегопад и штормовой ветер
В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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