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21.02.2022 04:01
Рубрика: Общество

У поселка в Хабаровском крае нашли мертвого амурского тигра

Текст: Дина Непомнящая

Труп молодого амурского тигра с многочисленными рваными ранами обнаружили возле поселка Южный в районе имени Лазо Хабаровского края. Тело животного отправили на экспертизу в центр "Амурский тигр".

Осмотрев место происшествия, специалисты смогли предположить, как развивались события. Молодой хищник вступил в схватку с другим, более крупным. Старший тигр оказался сильнее и нанес противнику смертельные травмы. Победитель ушел, а проигравший через несколько дней вышел на дорогу, где умер.

- Как мы знаем, тигрята, вступая во взрослую жизнь, активно перемещаются по ареалу в поисках собственного участка. Таких тигров еще называют "транзитными". И, к сожалению, во время странствий могут произойти подобные трагедии: молодой тигр в поединке с более крупным самцом получает ранения, которые становятся для проигравшего смертельными. Специалисты зафиксировали расположение следов, следы крови, "лежки" и большое количество шерсти, что достаточно четко свидетельствует о причинах гибели тигра, - рассказал генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Он отметил, что в некоторых случаях один из противников до схватки уже имеет какие-то травмы, которые ставят их в неравные условия и определяют результат поединка. Был ли так ослаблен погибший тигр, специалисты выяснят в ходе экспертизы.

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