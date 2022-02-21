В Хабаровском крае завили о готовности принять беженцев из Донбасса

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что регион готов подставить плечо людям с Донбасса.

"Хабаровский край имеет опыт размещения беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. В 2014 году в регионе было развернуто 14 пунктов временного размещения - в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В случае необходимости оперативно подготовим ПВР и в этот раз", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, социальные службы займутся трудоустройством тех, кто решит приехать. Сейчас в крае имеется более 20 тысяч свободных рабочих мест.