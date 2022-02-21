В Якутске после избиения умер музыкальный руководитель Русского театра

Сегодня в Якутске скончался музыкальный руководитель Русского театра Сергей Ацегейда. Ему было 39 лет.

О смерти коллеги рассказали в Русском драмтеатре имени Пушкина.

"Благодаря ему наш театр звучал, пел и дарил потрясающие музыкальные спектакли нашим зрителям. Жизнь Сережи оборвалась трагически и слишком рано. Для всего нашего театра это невосполнимая потеря и большое горе", - говорится в сообщении на странице учреждения в Instagram.

По информации издания SakhaDay, мужчина впал в кому после избиения на улице - его нашли без сознания. В деле есть подозреваемый, который явился с повинной в правоохранительные органы.

О дате прощания с Ацегейдом будет известно позже. Он заведовал музыкальной частью театра с 2015 года, а в актерскую труппу вошел в 2009 году.