В Приморье наряд ДПС остановил нарушителя стрельбой по колесам

В Уссурийске наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД применил оружие для остановки машины, которая двигалась с нарушением Правил дорожного движения, а ее водитель проигнорировал требование остановиться. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"Пытаясь уйти от погони, нарушитель неоднократно создавал аварийные ситуации. Полицейские приняли решение применить табельное оружие, произведя несколько выстрелов по колесам автомобиля", - говорится в сообщении.

Водитель запер двери изнутри и пытался уехать с места происшествия. При задержании к нему были применены наручники, рассказала о действиях автоинспекторов руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Злоумышленником оказался 46-летний местный житель, пройти процедуру медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении мужчины составили протоколы по пяти статьям КоАП РФ. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Кроме того, за отказ от медосвидетельствования нарушитель может на два года лишиться прав. А еще ему придется заплатить крупный денежный штраф.