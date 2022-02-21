В Приморье завели дело о покупке сертификатов о прививках от COVID-19

Следственный комитет РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело, фигурантом которого стал 33-летний мужчина. Его подозревают во взятке, сообщает ведомство.

По версии следствия, в октябре 2021 года мужчина перевел на банковскую карту посредника 17 тысяч рублей - деньги на изготовление для него и его супруги сертификатов профилактических прививок от COVID-19 c QR-кодами. При этом ни он, ни его жена не вакцинировались.

Дело возбуждено по части 3 статьи 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий".

По данным правительства края, в Приморье с начала пандемии и по состоянию на 21 февраля от коронавируса вакцинировались более миллиона человек.

За мигнувшие сутки, отмечают в территориальном управлении Роспотребнадзора, зафиксировано 1552 новых случая COVID-19. Высокие показатели заболеваемости за последние трое суток отмечаются во Владивостоке, Спасске-Дальнем и Уссурийске.