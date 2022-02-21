В Забайкалье мужчина с ножом отбился от стаи собак

В Забайкалье следователи начали проверку информации СМИ о нападении стаи бездомных собак на человека.

Согласно ей, в городе Краснокаменске несколько безнадзорных животных напали на мужчину, который вечером возвращался домой из гаража. Защищаясь, он отбился от стаи камнями и ножом.

Правоохранители опросят пострадавшего, выяснят степень причиненного вреда, найдут очевидцев произошедшего.

"Следователи также намерены получить объяснения должностных лиц администрации города Краснокаменска и Краснокаменского района, в обязанности которых входит обеспечение безопасности жителей района", - говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.