ВНИРО: Рисков остаться без красной рыбы в 2022 году нет

По прогнозам рыбохозяйственной науки в 2022 году на Дальнем Востоке ожидается самый низкий за 12 лет объем вылова тихоокеанских лососей - 264 тысячи тонн. Однако, как пишет РИА Новости, по словам директора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилла Колончина, рисков, что из-за низкого прогнозируемого вылова лососевых в ДФО россияне останутся без красной рыбы и икры, нет.

Как отметил Кирилл Колончин, этот показатель не самый низкий из тех, что были за последние 20 лет.

"…Такая волатильность по вылову допускается, это анадромные рыбы. И самое главное, что мы сегодня смогли увидеть и обсудить, что есть минимальный - самый пессимистичный - прогноз и оптимистичный. Оптимистичный выше пессимистичного процентов на 30. Поэтому еще есть надежда, что последние данные, которые мы обработаем, позволят нам говорить о том, что результат будет свыше 300 тысяч тонн в целом по Дальнему Востоку", - сказал он.

Исследования еще продолжаются, так что прогноз может измениться.

Напомним, что в прошлом году дальневосточные рыбаки добыли 539 тысяч тонн тихоокеанских лососей, что на 17 процентов превысило прогнозы и стало третьим по успешности результатом за последние годы, уступив только результатам 2011-го и 2018 годов, где было 542 и 677 тысяч тонн соответственно.