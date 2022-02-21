ВНИРО: Рисков остаться без красной рыбы в 2022 году нет

Новости

Почетные доноры смогут подать заявление на соцвыплату через госуслуги 12:24
Песков прокомментировал предупреждение посольства США об "угрозе терактов" в России 12:22
В Ростовской области возбудили дело о геноциде в годы войны 12:22
Губернатор Подмосковья назвал города, где разместят беженцев из ДНР 12:14
Песков назвал ложью сообщения о якобы списке украинцев на уничтожение 12:13
Песков: Не видим признаков снижения напряженности на Донбассе 12:12
Песков: Рано комментировать запрет банкам США осуществлять транзакции из РФ 12:07
В районе разрушенного аэропорта Донецка прогремел взрыв 12:01
Эксперты назвали "Госуслуги" самой заметной экосистемой в России 12:00
Подмосковье отправило первые машины с гуманитарной помощью беженцам ДНР 11:52
Лукашенко: Белорусы не допустят попыток переписать историю 11:41
Лавров: Идут переговоры о производстве "Спутника V" на Ближнем Востоке и Африке 11:39
На MWC 2022 покажут самую быструю зарядку для смартфонов 11:38
В Ростовской области две тысячи беженцев протестировали на COVID-19 11:35
СК Петербурга возбудил дело о нападении на композитора Колкера 11:29
В Госдуму внесен проект о заморозке тарифов на услуги ЖКХ 11:19
Суд прекратил дело бывшего зампреда правления ВЭБ за истечением срока давности 11:16
В аэропорту Внуково обновили навигацию 11:12
Сенатор Климов: США должны дать доказательства возможных "нападений" в России 10:55
Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели двух человек в ЛНР 10:50
В Волгоградской области введен режим ЧС в связи с приемом беженцев 10:44
МГБ ДНР: Украинские диверсанты пытались прорваться к границе с Россией 10:39
Оформить COVID-сертификат теперь можно по антителам 10:38
В Ростове онкобольных детей из Луганска примут в клинической больнице 10:29
Парковки в Москве 23 февраля будут бесплатными 10:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
21.02.2022 11:03
Рубрика: Экономика

ВНИРО: Рисков остаться без красной рыбы в 2022 году нет

Текст: Анна Бондаренко

По прогнозам рыбохозяйственной науки в 2022 году на Дальнем Востоке ожидается самый низкий за 12 лет объем вылова тихоокеанских лососей - 264 тысячи тонн. Однако, как пишет РИА Новости, по словам директора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилла Колончина, рисков, что из-за низкого прогнозируемого вылова лососевых в ДФО россияне останутся без красной рыбы и икры, нет.

Как отметил Кирилл Колончин, этот показатель не самый низкий из тех, что были за последние 20 лет.

"…Такая волатильность по вылову допускается, это анадромные рыбы. И самое главное, что мы сегодня смогли увидеть и обсудить, что есть минимальный - самый пессимистичный - прогноз и оптимистичный. Оптимистичный выше пессимистичного процентов на 30. Поэтому еще есть надежда, что последние данные, которые мы обработаем, позволят нам говорить о том, что результат будет свыше 300 тысяч тонн в целом по Дальнему Востоку", - сказал он.

Исследования еще продолжаются, так что прогноз может измениться.

Почему лососевая путина в ДФО вновь оказалась под угрозой срыва

Напомним, что в прошлом году дальневосточные рыбаки добыли 539 тысяч тонн тихоокеанских лососей, что на 17 процентов превысило прогнозы и стало третьим по успешности результатом за последние годы, уступив только результатам 2011-го и 2018 годов, где было 542 и 677 тысяч тонн соответственно.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Песков: Путин и Макрон этой ночью вновь обсудили тему Украины
МГБ ДНР: Украинские диверсанты пытались прорваться к границе с Россией
В Роспотребнадзоре объяснили всплеск заболеваемости "омикроном" среди детей
В МИД возникли вопросы к США после сообщений о возможных терактах в РФ
Юрист Нечаева напомнила россиянам о шестидневной рабочей неделе в марте
АТОР: Стоимость отдыха в Турции с апреля вырастет в два раза
Сколько стоит лечение COVID-19