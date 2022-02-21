Житель Сахалина перерезал горло женщине из-за громкой музыки

На Сахалине возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Его фигурантом стал 41-летний житель поселка Смирных Поронайского района, который, по версии следствия, перерезал горло 58-летней знакомой.

Женщина пришла в гости к подозреваемому, где они употребляли алкоголь. Во время этого пострадавшая слушала громкую музыку, из-за чего мужчина несколько раз делал ей замечания. В ответ получал лишь нецензурную брань.

"Между ними возникла ссора, во время которой злоумышленник причинил потерпевшей обширную резаную рану шеи и проникающее колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением внутренних органов", - сообщили СУ СК РФ по региону.

Сахалинку госпитализировали, сейчас ей оказывают необходимую медпомощь. Подозреваемый заключен под стражу, Известно, что ранее он уже был судим по статье об умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.