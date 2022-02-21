Жители Петропавловска-Камчатского ощутили землетрясение

В понедельник днем на юге Камчатского края сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5.

Как сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН, эпицентр сейсмособытия располагался в Авачинском заливе на глубине 89 километров, на расстоянии 40 км от Петропавловска-Камчатского.

В некоторых районах краевого центра ощущались подземные толчки силой до трех баллов. Пострадавших нет. Сейчас специалисты осматривают здания и сооружения, чтобы выяснить, не получили ли они повреждений.