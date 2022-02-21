Глава Прикамья подвел итоги работы в сфере здравоохранения за 2021 год

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин с главой регионального минздрава Анастасией Крутень подвели итоги работы в области здравоохранения за прошлый год и также обсудили планы на 2022 год.

- В прошедшем году министерство здравоохранения края занималось решением множества задач, связанных с эпидемией COVID-19, - отметил Дмитрий Махонин. - Однако, хотя борьба с этим заболеванием до сих пор является одним из приоритетных направлений деятельности медиков, необходимо приступать к решению прочих проблем, накопившихся в Прикамье в сфере охраны здоровья граждан. Необходимо заниматься системно и решением кадровых вопросов, и возведением новых зданий, предназначенных для медицинских заведений, и ремонтом имеющихся учреждений. Главное здесь - сберечь жизни и здоровье жителей Пермского края, а также своевременно оказывать необходимую помощь в отдаленных городах и районах региона.

Глава минздрава Анастасия Крутень в свою очередь доложила, что в минувшем году из регионального бюджета было выделено 1,1 миллиарда рублей на проведение капитального и текущего ремонта медучреждений, на приобретение необходимого оборудования, покупку 44 автомобилей, а также постройку семи фельдшерско-акушерских пунктов и врачебной лаборатории.

Благодаря выделенным средствам был проведен ремонт в больнице имени Вагнера в Березниках, и здесь же установлен линейный ускоритель. С помощью этого прибора стало возможны проводить радиологические исследования для жителей северных районов Пермского края.

Также в прошлом году было обустроено пять ПЦР-лабораторий, они полностью оснащены необходимыми приборами. Министр здравоохранения особо отметила, что в амбулаториях и поликлиниках региона установили десять компьютерных томографов. Три из них в Перми, остальных в городах и районах края. Модули для компьютерных томографов построены за счет региональных средств.

В этом году на здравоохранение из краевого бюджета выделено около 1,4 миллиарда рублей. Эти деньги предназначены на проведение ремонтов медучреждений и приобретение необходимого оборудования.

- Планируем улучшить шесть стационарных больниц, чтобы там заметно улучшились условия нахождения больных, - отметила министр.

С прошлого года в Пермском крае началась деятельность по модернизации первичного звена здравоохранения. Она проходит в рамках федеральной программы и рассчитана на пять лет. Для исполнения всех намеченных в ней мероприятий выделено 10,4 миллиарда рублей. Эти деньги будут использованы для приобретения медицинского оборудования в медицинских учреждениях первичного звена. Уже в минувшем году в рамках этой программы было куплено 146 автомобилей и около двухсот единиц различного оборудования. В этом году минздрав намерен поставить 645 медицинских приборов, таких, как маммографы, рентгенаппараты и другие, 180 автомобилей, капитально отремонтировать 46 здания и построить 33 фельдшерско-акушерских пункта.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что помимо покупки оборудования, модернизации первичного медицинского звена, ремонтов медучреждений нужно заняться решением задач, связанных с обеспечением квалифицированными кадрами области здравоохранения.

- Те, кто приходят работать в медицину после окончания учебных заведений, считают, что им нужны перспективы для дальнейшего профессионального роста, - отметил глава региона. - Особенно это касается направлений, где используются высокие технологии. Поэтому нам необходимо создавать такие условия для работы молодых специалистов, чтобы они были уверены в том, что смогут успешно реализовать себя.

По данным сайта губернатора и Правительства Пермского края