Мордовия сделала ставку на развитие киберспорта

У Саранска есть хорошие шансы стать одним из центров развития киберспорта в стране. В последние годы столица Мордовии приняла ряд крупных турниров по компьютерным играм, а недавно включилась в борьбу за право принять у себя "киберолимпиаду" - соревнования "Futurous - игры будущего".

Сегодня в Саранске на постоянной основе тренируются и играют около 15 команд по киберспорту. Фото: Компания BYTEX

Турнир, который объединит в себе несколько направлений инновационных технологичных видов спорта, состоится в 2023 году. По планам, состязания будут проходить в трех-четырех городах-организаторах в течение девяти дней. Участие в них примут 1500 спортсменов и около 300 тысяч зрителей.

Напомним, что заявочную компанию турнира "Futurous - игры будущего" запустил на проходившем в Казани IX Международном форуме "Россия - спортивная держава" вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко. А посетив в октябре 2021 года Мордовию, вице-премьер отметил, что у региона большие перспективы по развитию киберспорта.

- Саранск имеет все шансы побороться за звание города-организатора "Futurous - игры будущего", - подчеркнул тогда Дмитрий Чернышенко.

Отбор городов-организаторов ведется на конкурсной основе, итоги планируется подвести в мае 2022-го. Кстати, одной из площадок проведения игр в столице республики может стать недавно открывшийся Универсальный спортивный зал "Саранск-Арена".

Кроме того, Саранск - один из городов-организаторов Чемпионата мира по футболу-2018, а значит, здесь имеется не только вся необходимая инфраструктура для проведения международных турниров самого высокого уровня, но и навыки приема большого количества гостей.

Следует отметить, что в республике уже накоплен успешный опыт проведения крупных турниров по киберспорту. Пример тому - первый всероссийский любительский турнир по игре "World of Tanks" "На Берлин", который состоялся в столице региона в апреле 2018 года. Тогда его организатором выступила саранская IT-компания BYTEX - один из лидеров на рынке тестирования не только РФ, но и Восточной Европы. Участниками виртуальных ристалищ стали около 150 геймеров не только из Мордовии, но и соседних регионов, состязания посетили порядка 2000 человек. Турнир получил статус ежегодного, но пандемия, к сожалению, внесла свои коррективы.

Подобные мероприятия для BYTEX стали уже традицией - эта саранская компания регулярно выступает инициатором различных креативных социальных проектов, вовлекая молодежь через компьютерные игры в изучение истории, туристических и архитектурных "изюминок" родного края, стимулируя интерес к участию в общественно важных инициативах. Так, в августе минувшего года, когда в Мордовии широко отмечался 20-летний юбилей канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова, в Саранске прошел Всероссийский турнир по игре "World of Warships", организованный BYTEX при поддержке Правительства РМ. Также компанией был проведен детский конкурс по воссозданию туристских достопримечательностей и знаковых архитектурных объектов Саранска и республики "Мордовия глазами детей". В конкурс, наряду с игровой, была заложена историческая и краеведческая составляющая. Участие в нем приняли школьники со всех уголков страны - они узнали о конкурсе из новостей в социальных сетях и прессе.

- Через киберспорт и подобные конкурсы мы прививаем детям интерес к истории. После участия в них дети больше интересуются историей России и родного края. Любопытно, что участие в нашем конкурсе по игре "Minecraft" приняли дети не только из Мордовии, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. При этом многие из конкурсантов никогда не были в Мордовии. Приятно, что третье место занял мальчик одного из районов республики, а победил участник из Барнаула. Мы будем и дальше развивать подобные инициативы, - отметил генеральный директор BYTEX Дмитрий Карасев.

Также успехом у поклонников киберспорта пользуются и турниры по компьютерной дисциплине CS:GO (Counter Strike). В саранском специализированном компьютерном клубе "Colizeum" киберспортивные состязания проводятся каждую неделю. Поучаствовать в онлайн-режиме в общероссийских турнирах может любой мордовский киберспортсмен или любитель.

Сегодня в столице республики на постоянной основе тренируются и играют около 15 команд, из них 3-4 уже можно назвать полупрофессиональными - у них есть все шансы выйти на высокий уровень. В Мордовии действуют региональное отделение Федерации компьютерного спорта России и Федерация компьютерного спорта РМ.

В развитии игрового рынка заинтересован и бизнес. Киберсоревнования будут собирать известных игроков, комментаторов, звезд игровой индустрии. В планах - создание в регионе крупного центра киберспорта.