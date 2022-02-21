Московские врачи вышли в "красные зоны" регионов

С начала этой недели в регионах, которым требуется помощь в борьбу с коронавирусной инфекцией, включились мультидисциплинарные бригады врачей из столицы. В их составе 56 специалистов. И такой выезд за время пандемии уже не первый.

"В Москве накоплен самый большой опыт борьбы с COVID-19, - рассказала журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития города Анастасия Ракова. - Мы стараемся подготовить систему здравоохранения к любому развитию эпидемиологической ситуации и быстро адаптируем ее, исходя из складывающихся условий. Сейчас в столице преодолён пик заболеваемости и мы можем оказать помощь другим регионам".

В Москве вчера и правда был зарегистрирован минимальный уровень заболеваемости с начала второй декады января - 4997 инфицированных. Это меньше, чем накануне на 27 процентов. Очередная волна в Москве, как обычно, начинается раньше других, но и раньше заканчивается. Среди регионов, где заболеваемость еще достаточно высокая, Чувашия.

С Андреем Гасановым, 27-летним анестезиологом-реаниматологом городской клинической больницы №15 имени Филатова, мы связались, когда он только что вышел из "красной зоны" республиканского госпиталя для ветеранов войн в Чебоксарах. "Этот день мы с коллегами провели в отделении реанимации, где сейчас идет борьба за жизнь 11 пациентов, - рассказал он. - У постели каждого больного обсудили тактику ведения лечения, наиболее эффективные методы кислородной поддержки, поделились опытом, накопленным за эти два года в нашей клинике. Мы, хотя и первые врачи, приехавшие сюда в составе бригады из Москвы, но с помощью телемедицинского центра коллеги в любой момент могут получить в столице консультацию и охотно пользуются такой возможностью".

Сам Андрей Гасанов смог отправиться в командировку лишь потому, что как и в целом в столице, поток пациентов в один из крупнейших коронавирусных стационаров, каким является больница имени Филатова, сейчас снизился, и она в числе других городских клиник вернулась к плановой работе.

Главный врач Московской городской консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников выехал в Крым. Не на отдых, а так же в составе бригады врачей. Ему тоже есть чем поделиться со здешними коллегами в амбулаторном звене. С особым интересом они восприняли рассказ, как в столице во время подъема заболеваемости врачам городских поликлиник удалось справиться с наплывом пациентов, организовав специальные отделения для больных с симптомами ОРВИ. С отдельным входом, тестированием почти у самых дверей, четко разработанной маршрутизацией, благодаря которой время на визит к врачу сократилось до получаса. Свой опыт есть и у крымских врачей, но они согласны с тем, что унификация лучших способов организации приема пациентов в такие моменты массового подъема заболеваемости, какой пережила наша страна с приходом омикрона, очень полезна.

Как бесспорно полезен всем и московский опыт организации вакцинации от коронавируса, развернутой не только в медицинских учреждениях, но и в МФЦ, торговых центрах и на других крупных площадках.

Работают такие бригады врачей сейчас также в Курской, Саратовской, Амурской областях, республике Северной Осетии - Алании, Забайкальском и Алтайском краях и других. В составе их - врачи-инфекционисты, эпидемиологи, анестезиологи -реаниматологи, медицинские сестры и другие специалисты.