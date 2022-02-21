Самарская область вошла в десятку лучших регионов РФ по качеству жизни

Эксперты "РИА Рейтинг" подготовили десятый по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах по итогам 2021 года.

В десятку лидеров вошли стразу три региона Приволжского федерального округа, включая Самарскую область. За 2021 год регион набрала более четырех баллов, что позволило ему взлететь с 16-го на девятое место.

Рейтинг строился на основе комплексного учета 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На основе учитываемых индикаторов рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.

- Хорошая динамика составляющих рейтинга сложилась по ключевым социально-экономическим показателям - занятость населения и рынок труда, инвестиционная активность и уровень развития предпринимательства, - прокомментировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

- Такие рейтинги демонстрируют уровень жизни в регионе, развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики и социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития, - комментирует директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Сергей Никитин. - Это показательно и для инвесторов, которые рассматривают возможность развития своих проектов и площадок в Самарской области.