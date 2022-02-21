В Башкирии на двоих детей напала сорвавшаяся с цепи собака

В селе Михайловка Уфимского района собака напала на двоих детей. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

По данным ведомства, ЧП произошло 20 февраля в частном домовладении в селе Михайловка. Собака сорвалась с цепи и напала на мальчиков шести и восьми лет, которые находились на детской площадке. Дети получили различные телесные повреждения. Их доставили в больницу.

- Следственное управление ходатайствует о передаче материалов проверки по данному факту из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшего расследования и принятия процессуального решения, - сообщили в СК.