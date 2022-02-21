В Башкирии вынесли приговор обвиняемым в убийстве 100-летнего ветерана

34-летний житель Челябинской области и 42-летний житель Кигинского района предстали перед Верховным судом РБ по обвинению в убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Кигинского района.

Как сообщили в региональном управлении СК, первый признан виновным в убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии с особой жестокостью, сопряженное с разбоем. А второй - только в разбое и хранении и перевозке пороха.

Суд приговорил жителя Челябинской области к 23 годам лишения свободы, а земляка убитого ветерана - к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, оправдав мужчину по обвинению в убийстве. Также суд взыскал с обвиняемых сумму похищенных у потерпевшего денежных средств и компенсацию морального вреда в пользу родственников потерпевшего в размере более 3,3 миллиона рублей.

Напомним, что убийство 100-летнего ветерана произошло в июле 2020 года. Тело мужчины обнаружили в его частном доме в селе Леуза соседи. Злоумышленниками оказались бывшие сотрудники ФСИН, которые практически не оставили следов и старались не привлекать к себе внимание. Установить их личности удалось только после двух месяцев напряженной работы.

Суд установил, что подсудимые знали, что ветеран хранит у себя дома крупную сумму денег, и решили их похитить. Ночью мужчины проникли в дом ветерана, избили и пытками вынуждали его сказать, где лежат деньги. Пенсионер умер от полученных травм, а его мучители унесли с собой около 2,4 миллиона рублей, которые поделили между собой. Почти миллион рублей из них был обнаружены в указанном одним из обвиняемых месте.

В ходе допроса житель Башкирии сознался в разбойном нападении, заявив, что не причастен к убийству. Его сообщник вину в предъявленном обвинении не признал.

Кстати, в ходе расследования проведено более 40 судебных экспертиз, следственным и оперативным путем на причастность к преступлению проверено около 300 лиц.

В прокуратуре Башкирии сообщили, что приговор будет обжалован государственным обвинителем в апелляционном порядке.