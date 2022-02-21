В Чебоксарах женщину с детьми завалило снегом с крыши здания

В Чебоксарах женщину с детьми 4 и 6 лет завалило снегом, сошедшим с козырька здания по улице Гастелло. Выбраться из-под завала самостоятельно они не смогли, на помощь пришли прохожие.

По факту происшествия проверку организовала прокуратура Чувашской республики. Снег рухнул возле заведения общественного питания: в этот момент возле него проходили женщина с детьми. Их доставили в больницу. К счастью, малыши не пострадали. Женщина получила ушиб позвоночника и мягких тканей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Сейчас всех троих уже отпустили домой.

В прокуратуре устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе - ответственных за уборку снега на крыше данного здания. По окончании проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. В ведомстве уточнили, что с начала февраля только в Калининском районе Чебоксар было возбуждено 9 административных дел о ненадлежащей очистке кровель и крыш жилых домов.