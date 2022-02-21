В Ижевске арестовали замначальника отдела экономической безопасности МВД

В Ижевске арестовали заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского подразделения МВД. Полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

Задержанного поместили в следственный изолятор на два месяца. Суд вынес это решение исходя из тяжести преступлений, одно из которых совершено против государственной власти, говорится в релизе пресс-службы объединенного судейского сообщества.

40-летний мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий при расследовании уголовного дела, по которому изъяли дорогостоящее компьютерное оборудование. Так же его подозревают в хищении имущества на крупную сумму по предварительному сговору группой лиц.

Обвиняемый свою вину отрицает.

В МВД России по Удмуртии добавили, что это была совместная операция службы собственной безопасности ведомства, УФСБ и Росгвардии. Министр внутренних дел республики поручил провести служебную проверку. Если вина арестованного будет доказана, его уволят из органов, а руководителей привлекут в дисциплинарной ответственности.