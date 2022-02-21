В Мордовии заработала горячая линия по оказанию помощи беженцам из Донбасса

Горячая линия по оказанию помощи беженцам из Донбасса заработала в Мордовии. Прибытие первой партии жителей ДНР и ЛНР ожидается завтра, во вторник. На чужую беду горячо откликнулись жители республики - некоторые готовы разместить переселенцев в частных домах.

Как заверил первый вице-премьер правительства РМ Игорь Фрейдин, жилье для беженцев уже подготовлено.

- Встречу организуем совместно с волонтерами. Места для расселения предусмотрены в районах республики и Саранске. Это общежития, гостиницы, свободные жилые помещения муниципальных жилищных фондов. Есть предложения и от жителей районов - по размещению в частных домах, - пояснил Фрейдин. - Дети смогут продолжить учиться в школах.

Напомним, что ранее республика заявила о готовности принять у себя 500 жителей с территорий ДНР и ЛНР.

Контакт

Помощь беженцам жители и предприятия Мордовии могут предложить по телефону горячей линии - 8 (8342) 39-29-29.

В районах и в Саранске созданы пункты сбора гуманитарной помощи - http://vk.cc/cbhusN