В Пензенской области ввели режим ЧС в ожидании жителей Донбасса

С 21 февраля в Пензенской области для органов управления системы предупреждения и ликвидации ЧС введен чрезвычайный режим. Они будут работать в усиленном режиме.

Соответствующее постановление в понедельник подписал глава региона Олег Мельниченко, говорится на официальном сайте правительства Пензенской области.

- Меры приняты в связи с проведением мероприятий по приему и размещению в регионе беженцев и Донбасса. Особый режим позволит обеспечить социальную защиту жителей Донецкой и Луганской областей, организовать для них условия временного проживания на территории Пензенской области, - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

В Пензенской области готовятся разместить около 700 семей. Завершается подготовка мест в санаториях, домах отдыха, учреждениях системы социальной защиты населения. Прибывающих женщин, детей и стариков обеспечат всем необходимым. Кроме того, будут приняты меры по их временному трудоустройству. Также будет организована работа по медобеспечению прибывающих граждан, приняты необходимые санитарно-эпидемиологические предосторожности.