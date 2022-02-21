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21.02.2022 18:52
Рубрика: Происшествия

В пензенской школе обрушилась крыша

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

ЧП произошло в селе Новое Демкино Пензенской области, под тяжестью снега обрушилась кровля средней общеобразовательной школы. Здание выполняло функцию социокультурного центра. Пострадавших нет, уточнили в СК по Пензенской области.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статей 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников образовательного учреждения и управления образования администрации Малосердобинского района, в том числе своевременность принятия мер по ремонту крыши, а также ее очистку от снега и наледи, - пояснила старший помощник руководителя СК по Пензенской области.

На месте происшествия выехал глава региона. Он дал поручение провести ремонтные работы в ускоренные сроки. На эти цели потребуется около трех миллионов рублей. Коме этого школу планируют включить школы в региональную программу на проведение капитального ремонта.

Обучение детей организовано пока в школе соседнего села.

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