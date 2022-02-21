В Прикамье полиция проверит видео с жестоким убийством животного

В Пермском крае полиция проверит видеозапись, где двое мужчин жестоко убивают енотовидную собаку, сообщает РИА Новости.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента, который запечатлен на видеозаписи.

Напомним, ранее в соцсетях было опубликовано видео, в котором двое мужчин на зимней лесной дороге жестоко убивают животное. В кадре видно госномер автомобиля, на котором они приехали в лес. По нему можно определить, что транспортное средство поставлено на учет в Пермском крае.