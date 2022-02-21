В Саратовскую область доставили 510 беженцев из Донбасса

В Саратов прибыл поезд с беженцами из Донбасса. Всего состав привез 510 человек, из них 197 детей.

На вокзале приехавших встречали автобусы и машины скорой помощи. Как сообщил председатель правительства региона Роман Бусаргин, беженцев разместят в соцучреждениях и профилакториях в Саратове, Энгельсском, Вольском и Марксовском районах.

- Прибывших обеспечат всем необходимым, окажут при необходимости медицинскую и психологическую помощь, - отметил чиновник.

Жителям Донецка и Луганска также сделают ПЦР-тесты на коронавирус, заболевших разместят в больницах.

Ранее на территории региона в связи с планируемым прибытием беженцев из Донбасса был введен режим ЧС.