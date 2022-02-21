Вятские школьники изобрели робота-сокола для отпугивания птиц

Школьники из Кирова собрали робота-сокола. Проект системы для отпугивания птиц получил гран-при областного конкурса изобретателей-исследователей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Участникам предлагалось изучить приспособления живых организмов к существованию в различных условиях обитания и создать на основе этих данных свой проект и действующую модель.

Ученики детского технопарка "Кванториум" Иван Филипчик и Тимофей Пунгин представили систему для отпугивания птиц "Сокол" и получили гран-при.

Авторы разработки рассказали, что их робот предназначен для охраны огорода. Механизм находится в воздухе в режиме поиска движущихся объектов. При их обнаружении робот начинает махать крыльями и издавать крик сокола.

Чтобы добиться сходства с настоящими пернатыми, изобретатели добавили в программу спонтанные, непредсказуемые движения на основе генератора случайных чисел.

Школьники пояснили, что идею создания робо-сокола им "подкинули" птицы, воровавшие клубнику на огороде у бабушки.