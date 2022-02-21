Красноярца направили на принудительное лечение за осквернение мемориала

В Красноярске завершилось рассмотрение уголовного дела 31-летнего гражданина, которого признали виновным в вандализме. Как сообщает краевая прокуратура, в сентябре прошлого года мужчина опрокинул мусорные баки с различными бытовыми отходами на сооружения мемориального комплекса в честь боевых и трудовых подвигов жителей Ленинского района города Красноярска в годы Великой Отечественной войны.

Мотив своего поступка он объяснить не смог. Затем судебная экспертиза показала у него психическое заболевание. И было доказано, что акт вандализма красноярец совершил в состоянии невменяемости.

"С учетом заключения психиатров и позиции государственного обвинителя мужчине назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации стационарного типа", - отметили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.