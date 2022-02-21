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21.02.2022 11:00
Рубрика: Общество

Под Томском на месте свалки построят технопарк

Текст: Наталья Граф (Томск)

В Томской области на месте мусорного полигона в деревне Новомихайловка построят экотехнопарк. Тепло от разложения отходов позволит вырабатывать до 34 МВт электроэнергии ежегодно.

В настоящее время температура тела полигона под глиняной рубашкой доходит до 30 градусов Цельсия и выше. Отходы разлагаются, выделяя при этом тепло и различные газы. Ученые ТГАСУ выясняют, как использовать этот ресурс с минимальным ущербом для природы.

- Идея экотехнопарка состоит в том, чтобы площадка бывшего полигона ТБО имела нулевой углеродный след, - рассказал ТАСС проректор по научной работе ТГАСУ Павел Елугачев. - У нас есть понимание, что инфраструктуру, которую можно создать на рекультивированном полигоне, можно отапливать теплом, выделяемым самим же полигонам. Эту энергию также можно использовать в производстве, химической промышленности, сельскохозяйственном комплексе. Опыт, который мы можем получить в такой "живой лаборатории", уникален.

Рекультивация полигона в Новомихайловке началась в 2020 году. Ее технический этап полностью завершен. Агротехнические и фитомелиоративные работы планируют окончить к 2024 году. После этого ученые ТГАСУ приступят к разработке проекта экотехнопарка.

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