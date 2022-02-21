В Иркутске выпало рекордное количество снега

В Иркутске за эти выходные в сумме выпало шесть миллиметров снега, что составляет 67% месячной нормы. Как сообщает пресс-служба мэрии города, за эти дни с улиц областной столицы вывезли более 3,5 тысяч тонн снега.

В первую очередь очищают проезжую часть магистральных улиц, тротуары, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. В уборке улиц задействовано 70 единиц специализированной техники и более 200 человек.

При этом, по информации Иркутского УГМС, осадки возможны и в ближайшие дни.