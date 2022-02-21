В Кузбассе возбудили дело после травмирования судьи на автогонках

В минувшую субботу, 19 февраля, во время ежегодного чемпионата по автогонкам на льду Беловского водохранилища, один из участников соревнований под названием "Ледовый слалом" совершил на трассе наезд на судью. Пострадавший оказался на линии финиша. Он получил многочисленные травмы.

- Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, совершенном лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По предварительным данным, судья нарушал технику безопасности неоднократно. И после каждого выхода на линию финиша главный судья делал ему замечание. Были ли в действиях организаторов соревнований нарушения, установит следствие.