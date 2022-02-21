В новосибирском здравоохранении идет масштабная модернизация

Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области обозначил приоритеты в реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения региона в 2022 году. Он призвал минздрав своевременно готовить медико-технологические задания и закупочные процедуры, а глав муниципалитетов - оптимально выбирать земельные участки для новых объектов и оказывать содействие в подключении их к сетям.

- Минстрой Новосибирской области, УКС - необходимо каждый объект сопровождать, не допускать появления недобросовестных подрядчиков на реализации отдельных контрактов, - подчеркнул Андрей Травников.

Доклад о реализации программы представил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Она была утверждена постановлением правительства региона от 14 декабря 2020 года и реализуется с 2021 года.

Программа предусматривает строительство 16 объектов здравоохранения и реконструкцию еще четырех. Должно быть возведено несколько поликлиник, самая крупная из которых - на 750 посещений в смену - в рабочем поселке Краснообск. Капремонт запланировано провести на 23 объектах первичного звена. Например, в поселке Красный Яр Новосибирского района, селе Новопичугово Ордынского района деревне Осинцево Чановского района.

Для медицинских организаций закупят более двух тысяч единиц технологического оборудования и 425 автомобилей санитарного транспорта. Всего на реализацию программы до 2025 года включительно направят 10 миллиардов рублей. Из этого объема в 2022 году - более 1,9 миллиарда рублей.